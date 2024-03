Tim chiude in Borsa a 0,22 euro (+2,6%)

Si sono esaurite le vendite su Tim, sono tornati gli acquisti ma ben lontano da un vero e proprio rimbalzo (dopo una perdita di quasi il 24%), il titolo chiude in rialzo dal 2,6% a 0,22 euro. Intanto la Consob, nell'ambito della sua attività di vigilanza, sta cercando di capire se dietro il boom di scambi (12 volte la media giornaliera) ci siano state 'mani forti'.

Il primo osservato speciale è Vivendi che, dopo la svalutazione del 2022, ha la sua quota in carico a fair value a 0,2163 euro per azione e che, secondo i rumors che circolano da mesi, potrebbe avere allo studio un disimpegno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA