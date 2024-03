Tim convoca un cda straordinario.

L'ad Pietro Labriola, secondo quanto si apprende, vuole aggiornare i consiglieri sul crollo in Borsa di giovedì, durante il Capital Market Day. In parallelo sembrerebbe che la società potrebbe valutare di integrare le informazioni fornite al mercato in occasione della presentazione del piano industriale 2024-2026.



