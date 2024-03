Prezzo benzina stabile, in autostrada servito a 2,2 euro

Niente di nuovo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi per i carburanti. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Ma in autostrada la verde al servito resta ancora sopra i 2 euro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,861, pompe bianche 1,851), gasolio self service a 1,808 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,812, pompe bianche 1,801).

Benzina servito a 1,997 euro/litro (invariato, compagnie 2,037, pompe bianche 1,915), diesel servito a 1,948 euro/litro (-2, compagnie 1,989, pompe bianche 1,865).

Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,348 euro/kg (-1, compagnie 1,375, pompe bianche 1,325), Gnl 1,174 euro/kg (-6, compagnie 1,184 euro/kg, pompe bianche 1,166 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,948 euro/litro (servito 2,208), gasolio self service 1,903 euro/litro (servito 2,169), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,499 euro/kg, Gnl 1,169 euro/kg.



