Oliveti (Adepp), 'investiamo per il 75% in Europa,50% in Italia'

Le Casse di previdenza private e privatizzate effettuano "il 75% degli investimenti in Europa, il 50% in Italia", nonché per un terzo operazioni finanziarie 'Esg compliance' (con profili di sostenibilità per ciò che concerne l'impatto ambientale, sociale e di governance, ndr). Ad evidenziare questi dati il presidente dell'Adepp (Associazione degli Enti pensionistici dei professionisti) Alberto Oliveti dal palco del convegno odierno organizzato nella Capitale dalla Cassa del Notariato.

Il patrimonio globale degli Enti è di circa 104 miliardi di euro.



