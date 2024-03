Fondazione Roma, cda e presidente confermati fino al 2029

Confermati fino al 2029 il cda e il presidente della Fondazione Roma. Come si legge in una nota il comitato di indirizzo, riunitosi oggi, ha confermato per il mandato 2024 - 2029 il consiglio di amministrazione nelle persone di Franco Parasassi, Piero Colonna, Carla Graziosi, Marco Pandozi, Vittorio Ruta. Nella stessa adunanza il comitato ha altresì provveduto a nominare il collegio dei Sindaci nelle persone di Bruno Mastrangelo (Presidente); Antonio Bumbaca (Sindaco), Rosalba Celsi (Sindaco). Il consiglio di amministrazione, che si è tenuto immediatamente dopo, ha confermato nella carica di presidente Franco Parasassi e di vice presidente Piero Colonna.

Fondazione Roma è la sesta Fondazione di origine bancaria in Italia ed è ritornata a far parte del sistema delle Fondazioni bancarie come confermato dal rientro in Acri.

Il presidente Parasassi ha assicurato che la Fondazione Roma continuerà "a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio e della comunità di riferimento, rivolgendo anche uno sguardo all'estero a sostegno di iniziative umanitarie. Le nuove e difficili sfide che attendono il consiglio verranno affrontate, anche sviluppando maggiormente accordi di partenariato con Enti ed Istituzioni, valorizzando al massimo la capacità della Fondazione Roma di farsi sempre più "prossima" nelle emergenze e nelle necessità più stringenti, e continuando ad avere come criteri di riferimento della propria azione i principi della solidità, della concretezza e dell'innovazione".





