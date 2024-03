Folgiero, 'impegnati a diventare leader dell'underwater'

"Siamo impegnati a diventare leader del settore underwater, che sta diventando sempre più importante a causa del fatto che ci sono infrastrutture critiche, risorse e asset in questo dominio. Non possiamo ignorare lo scenario geopolitico attuale". Lo ha detto Pierroberto Folgiero, ad e dg di Fincantieri alla Conference con gli stakeholder, sottolineando che questo settore è una "opportunità di business non ancora messa a frutto e molto promettente che non è rappresentata nel business plan attuale e quindi rappresenta un vantaggio nel futuro". L'obiettivo principale in questo campo è "rafforzare la ricerca e l'innovazione nell'ambito sottomarino", ha evidenziato Folgiero segnalando che nel 2023 Fincantieri ha accelerato nel civile e nella difesa nell'underwater agendo come "aggregatore e catalizzatore". "Nel Mediterraneo, in particolare, dove ci sono operazioni di raccolta di intelligence, operazioni di sorveglianza e deterrenza, l'underwater è strategico" e l'Italia "ha un chiaro bisogno di consolidare le competenze nell'underwater" in quanto "caratterizzata da capacità frammentate tra pochi big player e un network di piccole e medie aziende". Per quanto riguarda la difesa Ue, invece, "sebbene gli Stati Ue siano sempre più interessati a superare la frammentazione dell'industria della difesa e di supportare la cooperazione tra stati, non prevediamo un consolidamento europeo nel breve termine", ha concluso.



