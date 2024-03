Borsa: Asia in rialzo, attesi dati Usa sul lavoro, Tokyo +0,23%

Borse positive in Asia e Pacifico e future in rialzo in Europa e negli Usa in attesa dei dati sul mercato del lavoro Oltreoceano. Tokyo ha guadagnato lo 0,23%, Shanghai lo 0,62%Taiwan lo 0,47%Seul l'1,24% e Sidney l'1,07%.

Ancora aperte Hong Kong +1,2%), Mumbai (+0,05%) e Singapore (+0,41%).

Sui mercati - viene fatto notare nelle sale operative - si respira "aria di fiducia" dopo i segnali lanciati sia dalla Fed che dalla Bce sui tassi, anche se, come ha detto il presidente della Banca Centrale Usa Jerome Powell, ci sarà un "atterraggio morbido".

In rialzo la produzione industriale tedesca, atteso il Pil dell'Eurozona mentre i dati sul lavoro e sull'occupazione negli Usa potranno fornire spunti per capire quanto 'morbido' sarà l'atterraggio previsto da Powell.

In rialzo il dollaro a 0,91 euro, stabile invece a 0,78 sterline, mentre lo yen sale a 147,83 sul biglietto verde. In progresso il greggio (Wti +0,71% a 79,49 dollari al barile) mentre inverte la rotta il gas (-1% a 25,7 euro al MWh). Bene l'oro (+0,19% a 2.161,75 dollari l'oncia), debole l'acciaio (-0,51% a 3.965 dollari la tonnellata).

Sulla piazza di Tokyo deboli Toyota (-1,37%), Suzuki (-2,09%) e Subaru (-3,19%), positivi invece i produttori di beni informatici Canon (+3%), Rocoh (+2,1%) e Seiko ( Epson (+1,23%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA