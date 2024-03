8 marzo, in corso lo sciopero in tutta Italia

Lo sciopero generale per la giornata dell'8 marzo ed alcuni stop di categoria, come quello indetto da un sindacato autonomo nelle ferrovie e quello dei lavoratori dell'Enel: in questo venerdì sono numerose le proteste che si incrociano in tutta Italia.

Sul fronte dei trasporti nei giorni scorsi il Garante è intervenuto per ridurre lo stop ed evitare concentrazioni nel settore. Per il trasporto locale sono previste le consuete fasce di garanzia. Dalla mezzanotte scorsa fino a stasera alle 21 però sciopera anche una sigla autonoma del personale del gruppo Fs.

Numerose invece le sigle che aderiscono alle proteste per i diritti delle donne in molti settori, astensioni sono previste nella scuola, nella sanità ed anche negli uffici pubblici. In tutta Italia infine si fermano i lavoratori Enel che protestano contro la strategia industriale del gruppo.



