Roccella, 'dati confortanti sull'occupazione femminile'

La ministra della Famiglia Eugenia Roccella, nel videomessaggio spedito al convegno promosso stamani dal Consiglio del Notariato, a Roma, evidenzia i "dati confortanti sull'occupazione femmnile", tuttavia "molto resta da fare e lo abbiamo fatto, ad esempio, sui congedi parentali e incrementando l'assegno unico", sottolinea.

Inoltre, l'esponente governativa ricorda che l'Esecutivo ha stabilito "la decontribuzione per le lavoratrici dipendenti dal secondo figlio in poi", nonchè ha approvato "sgravi per le assunzioni al femminile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA