Prosieben propone un dividendo di 0,05 euro per azione

I board di ProSiebenSat.1, gruppo media tedesco del quale Mfe-Mediaset è ampiamente primo azionista, proporranno alla prossima assemblea di fine aprile un dividendo di 0,05 euro per azione.

E' quanto emerge dai conti annuali pubblicati dal gruppo, che ricalcano i dati preliminari già resi noti. In particolare, ProSiebenSat.1 ha generato nel 2023 un fatturato di 3.852 milioni (contro i 4,1 miliardi dell'anno precedente), mentre il margine operativo lordo rettificato è diminuito "come previsto" a 578 milioni contro i precedenti 678 milioni, con buoni segnali nel quarto trimestre.

L'anno scorso ProSiebenSat.1 ha registrato un utile netto rettificato di 225 milioni, contro i 301 milioni dell'anno precedente, e una perdita di 134 milioni rispetto al 'rosso' di 49 milioni del 2022. Nel solo quarto trimestre 2023 il margine operativo lordo rettificato è cresciuto dell'11% a 335 milioni.

"La nostra strategia inizia ora a dare i suoi frutti: ciò è sottolineato anche dallo sviluppo positivo, soprattutto nel quarto trimestre del 2023". Lo afferma Bert Habets, amministratore delegato del gruppo ProSiebenSat.1 Media commentando i risultati dell'anno scorso.

"Il nostro obiettivo è aumentare ulteriormente l'utilizzo e base utenti di Joyn con tassi di crescita a doppia cifra: con il focus sull'intrattenimento, valutiamo anche opportunità di cristallizzare valore dai nostri asset non essenziali, a seconda del contesto di mercato", conclude l'amministratore delegato di Prosieben, del quale Mfe-Mediaset è ampiamente il primo azionista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA