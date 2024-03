Prosieben nervosa in Borsa dopo mini dividendo e conti

Accoglienza nervosa in Borsa a Francoforte dei conti di Prosieben e del 'mini dividendo' inferiore alle attese degli analisti: il titolo, sotto pesanti vendite a inizio seduta quando ha toccato un minimo di 5,84 euro, ha poi provato a ridurre le perdite e oscilla su perdite attorno all'1% a quota 6,3. L'anno scorso il gruppo tedesco, del quale Mfe-Mediaset (sostanzialmente tranquilla nelle prime ore di seduta in Piazza Affari) è ampiamente primo azionista, ha registrato un utile 'adjusted' di 225 milioni contro i 301 milioni dell'anno precedente, e una perdita netta di 134 milioni rispetto al 'rosso' di 49 milioni del 2022.

Il dividendo proposto all'assemblea di fine aprile di Prosieben è di 0,05 euro per azione, contro una stima media a quota 0,20.



