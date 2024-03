Fonti Eurogruppo, entro il 20/9 piani per rafforzare bilanci

"Il 2025 sarà una sfida" perché "sarà un momento di consolidamento di bilancio, quindi i preparativi per i bilanci nazionali devono iniziare presto e in queste circostanze è un lavoro duro" anche perché con l'entrata in vigore del nuovo Patto di stabilità i Paesi dovranno sottoporre i loro piani strutturali di consolidamento entro "il 20 settembre" di quest'anno.

Lo indicano fonti dell'Eurogruppo.

"I piani formeranno il quadro pluriennale all'interno del quale inserire le manovre del prossimo anno, che saranno inviate alla Commissione secondo le normali tempistiche", con l'intera valutazione che si svolgerà "tra ottobre e novembre".



