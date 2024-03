Fincantieri, Ebitda (+80%) e ricavi (+2,8%), cala perdita

Ebitda a 397 milioni euro (+80%), ebitda margin a 5,2% (3% nel 2022); ebit 162 milioni (-10 milioni nel 2022); posizione finanziaria netta 2,3 miliardi, in miglioramento del 10,3%; riduzione del rapporto indebitamento /ebitda del 50%. Ricavi a 7,7 miliardi (+2,8%).

Il risultato netto è negativo (-53 milioni), ma in miglioramento (324 milioni nel 2022). Il risultato d'esercizio adjusted è negativo per 7 milioni (108 milioni nel 2022). Sono stati acquisiti nuovi ordini nel 2023 per 6,6 miliardi (+23,9%); sono 26 le navi consegnate; 85 in portafoglio con consegne fino al 2030. Sono i dati principali del bilancio di Fincantieri.



