Borsa: l'Europa in rialzo Wall Street, Milano +0,3%

Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. All'indomani dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, è arrivata la decisione della Bce che ha lasciato i tassi invariati. I mercati hanno accolto positivamente le parole della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde sull'inflazione e la crescita.

Sono in terreno positivo Madrid (+1,3%), Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,5%), Milano (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dalla farmaceutica (+2,4%) e dai tecnologici (+1,7%). In crescita le utility (+1,6%), con il prezzo del gas che scene a 26,3 euro al megawattora. Positive le assicurazioni (+0,8%) mentre sono poco mosse le banche (-0,07%).

Debole l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dell'1% a 78,3 dollari al barile. Il Brent cede lo 0,9% a 82,2 dollari.

Riducono il calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund registra un lieve rialzo a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,60% e quello tedesco al 2,30%.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Amplifon (+5,5%), dopo i conti record dell'anno scorso. Corrono anche Saipem (+3,7%) e Stm (+2,6%).

Pesante Tim (-11,6%), con i dubbi della Borsa sul nuovo piano strategico. Male anche Azimut (-4%), Nexi (-3,1%) e Pirelli (-2,5%), dopo i risultati dell'anno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA