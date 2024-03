Borsa: Asia negativa, Tokyo -1,23% nel giorno della Bce

Seduta in ribasso per le Borse asiatiche mentre l'oro vola a nuovi record e in Europa si attende la Bce. Tokyo lascia sul terreno l'1,23% mentre fa un rally lo yen sul dollaro, quest'ultimo debole su tutte le valute, e i rendimenti dei titoli di Stato corrono ai massimi dal 2011: il mercato scommette che la Banca centrale del Giappone questo mesto chiuda la stagione dei tassi di interesse negativi.

Hong Kong cede l'1,5% a scambi ancora aperti. Non fanno meglio i listini cinesi di Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-1,2%)



