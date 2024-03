Amplifon vola in Borsa dopo i conti del 2023 con il record dei ricavi a 2,26 miliardi e del margine operativo lordo a 541,6 milioni. L'utile netto è pari a 165,8 milioni e la cedola sarà di 0,29 euro per azione. A Piazza Affari il titolo chiude in rialzo del 5,9% a 32,80 euro.



