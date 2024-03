Tod's ottiene la certificazione per la parità di genere

Il gruppo Tod's, "annuncia l'ottenimento della Certificazione per la parità di genere per l'intero perimetro italiano e di essere stata riconosciuta dallo standard internazionale Uni/Pdr 125:2022 per il suo impegno nell'integrare politiche di gender equality all'interno dell'azienda e nel favorirle esternamente".

La certificazione "è stata conferita - spiega l'azienda - al termine di un percorso di valutazione condotto da Bureau Veritas, basato su sei indicatori chiave: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità per la crescita e l'inclusione delle donne, equità remunerativa di genere e tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro".

"Diversità, equità e inclusione - commenta il presidente e a.d.

Diego Della Valle - per noi vogliono dire non limitarsi a garantire che le donne possano beneficiare delle nostre iniziative, ma che possano guidarle partecipando attivamente alla gestione aziendale. Da molto tempo abbiamo programmi legati al welfare e al supporto delle famiglie, con l'obiettivo di ottimizzare l'equilibrio tra lavoro e vita privata per i nostri dipendenti".



