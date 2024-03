Tim chiude il 2023 con un rosso di 1,4 miliardi

Il 2023 di Tim si chiude con una perdita dimezzata a 1.441 milioni di euro (-2.925 milioni di euro nell'esercizio 2022) che "sconta l'effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 680 milioni di euro". Il cda ha esaminato, per l'ultima volta sotto la presidenza di Salvatore Rossi, il bilancio consolidato che conferma i risultati esaminati dal cda in sede di preconsuntivo.

I conti, ribadisce Tim, "confermano il trend di miglioramento del business domestico e la forte crescita di TIM Brasil, consentono di raggiungere o superare gli obiettivi fissati per l'esercizio 2023, rispettando, per la prima volta dal 2010, tutte le guidance per il secondo esercizio consecutivo". Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il prossimo 23 aprile (unica convocazione) ancora solo attraverso il rappresentante designato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA