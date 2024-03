Powell, 'appropriati i tagli dei tassi di interesse quest'anno'

Tagli dei tassi di interesse saranno probabilmente appropriati quest'anno.

Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell, ribadendo che la Fed non ha alcuna fretta di ridurre il costo del denaro fino a quando non sarà convinta di aver vinto la battaglia contro l'inflazione.

"Riteniamo che la nostra politica sui tassi sia al suo picco per questo ciclo. Se l'economia evolve come previsto, sarà appropriato" tagliare a un certo punto quest'anno, afferma Powell sottolineando che le prospettive economiche restano incerte e i progressi verso un tasso di inflazione al 2% non sono assicurati. Ridurre i tassi troppo presto o troppo rapidamente "potrebbe tradursi nel capovolgere i progressi fatti e richiedere un'ulteriore stretta per far calare l'inflazione al 2%", spiega Powell osservando come "allo stesso tempo" tagliare i tassi "troppo tardi o troppo poco" potrebbe indebolire l'attività economica e l'occupazione.

"Nel considerare gli aggiustamenti ai tassi, monitoreremo attentamente i dati, l'evoluzione dell'outlook e i rischi. La Fed non ritiene che sarà appropriato ridurre i tassi fino a che non avrà maggiore fiducia sul calo dell'inflazione verso il 2%", mette in evidenza Powell. "Restiamo impegnati a riportare l'inflazione al 2% e mantenere le aspettative di inflazione di lungo termine ben ancorate. Riportare la stabilità dei prezzi è essenziale per centrare la massima occupazione e prezzi stabili", osserva Powell.



