Pichetto, 'l'82% di progetti di rinnovabili al Sud e isole'

"Nel corso del 2023 Terna ha registrato un trend in forte crescita di nuovi progetti di impianti Fer (Fonti di energia rinnvabile) che hanno fatto richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

L'82% delle richieste è localizzato nel Mezzogiorno e nelle Isole maggiori. In particolare, in Puglia e Sicilia è concentrata oltre la metà della capacità Fer delle richieste di connessione, in primis per impianti agrivoltaici ed eolici off-shore". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera.

"Al 30 giugno 2023, con 5.054 richieste, sono stati raggiunti 317,7 Gw di potenza richiesta (di cui il 58% da fonte eolica e il 42% da fonte solare) - ha aggiunto Pichetto -, mentre quelle relative all'eolico off-shore hanno raggiunto una potenza pari a circa 97 Gw".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA