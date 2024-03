La raccolta di Fineco a febbraio è di 845 milioni

Nel mese di febbraio la raccolta netta di Fineco si è confermata su livelli elevati a 845 milioni (era di 869,8 milioni nello stesso mese del 2023) mentre l'accelerazione del numero di nuovi clienti si mantiene elevata nel mese a +26% (anno su anno). L'asset mix vede la componente gestita positiva a 269 milioni, di cui 160 milioni relativi alla raccolta retail di Fineco Asset Management, nonostante i deflussi dal comparto assicurativo ( -196 milioni). La raccolta amministrata è stata pari a 647 milioni, mentre la diretta è stata pari a -71 milioni.

Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco, osserva che "La robusta raccolta di febbraio e i dati sull'incremento del numero di nuovi clienti confermano la capacità di Fineco di attrarre una clientela fortemente interessata a investire, utilizzando le piattaforme proprietarie della banca e con il supporto costante dei nostri consulenti. Anche in una fase di forte attrazione per il mercato obbligazionario, la solida raccolta gestita riflette il deciso incremento nella richiesta di supporto finanziario da parte della clientela, in particolare tramite la consulenza evoluta che permette di utilizzare al meglio l'intera gamma di asset class disponibili".





