Investimenti di Stellantis per 5,6 miliardi in Brasile. Cassa integrazione a Mirafiori

Stellantis ha annunciato investimenti per 5,6 miliardi di euro (30 miliardi di real) in Brasile tra il 2025 e il 2030, e il lancio di 40 nuovi prodotti, col potenziamento della piattaforma di veicoli ibridi del gruppo automobilistico. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Brasilia il Ceo globale di Stellantis, Carlos Tavares, dopo un incontro col presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"Questa è la solidità della nostra fiducia e del nostro impegno nel futuro dell'industria automobilistica sudamericana ed è una risposta all'ambiente favorevole che troviamo qui", ha affermato Tavares.

Anche Toyota annuncia investimenti: 11 miliardi di reais, pari a poco più di 2 miliardi di euro in Brasile entro il 2030 per avviare la produzione di nuovi veicoli ibridi. La casa auto nipponica ha dichiarato che intende produrre nuovi modelli con combinazioni intermedie nello stato di San Paolo, con l'opportunità di creare 2.000 posti di lavoro a livello locale.

Il Brasile è la maggiore economia del Sud America e uno dei principali centri di smistamento di veicoli verso altri mercati del continente, e il governo concede un trattamento preferenziale alle case automobilistiche che producono veicoli ecologici.

Altri costruttori auto, tra cui Volkswagen, General Motors e Hyundai Motor, hanno già annunciato piani di investimento su larga scala in Brasile.

Stellantis prolunga intanto la fermata produttiva alle carrozzerie di Mirafiori, già in corso fino al 30 marzo, dal 2 al 20 aprile. Saranno coinvolti 2.240 lavoratori. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati.

"E' sempre più evidente che a Mirafiori serve un nuovo modello. ci aspettano mesi complicati. Chiediamo alle istituzioni di accelerare un percorso che dia prospettive a tutto il comparto automotive torinese", spiega Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino.

Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha annunciato l'impegno ad aumentare la produzione in Italia fino ad un milione di veicoli all'anno, ma servono i sussidi del governo per incentivare la vendita di veicoli elettrici per il ceto medio.

"Stellantis in Italia può produrre un milione di veicoli all'anno, ed è nostro interesse sfruttare a pieno questa capacità. E' un obiettivo già condiviso con il governo", ha affermato Tavares in una conferenza stampa a Brasilia, rispondendo a una domanda dell'ANSA. Tuttavia è stato spiegato che affinché questo accada, occorre che ci sia un sostegno per l'acquisto di veicoli elettrici per gli italiani, in un Paese dove i consumatori hanno già dimostrato una sensibilità importante rispetto al prezzo.





