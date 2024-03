Borsa: l'Europa prova rialzo, Milano (+0,5%) spinta da Tim

I mercati azionari del Vecchio continente migliorano di qualche frazione il loro avvio piatto: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,8%, con Amsterdam e Milano in aumento dello 0,5%.

In crescita dello 0,3% sia Parigi sia Londra, mentre Francoforte è in rialzo dello 0,2%. Piatta Mosca, con il gas che ha invertito la rotta rispetto all'apertura e ora cresce dell'1% a 27,8 euro al Megawattora. Il petrolio tiene i 78 dollari al barile.

Gli operatori attendono soprattutto l'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti al Congresso Usa, che potrebbe fornire segnali concreti sulla politica del taglio dei tassi, con l'euro che resta solido sul dollaro a quota 1,08. In lieve calo a 137 punti lo spread Btp-Bund, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,71%.

In questo quadro in Piazza Affari bene Tim, in aumento di oltre il 2% a 0,29 euro, con Inwit in crescita di due punti percentuali. Acquisti anche su Mediobanca (+1,4%) ed Enel (+1,2%). In calo Saipem che, dopo una partenza solida, cede l'1,5%.

Nel paniere a minore capitalizzazione, Fincantieri sale del 4% dopo le ricostruzioni di stampa di una trattativa con Leonardo (-0,7%) per rilevare le attività di difesa sottomarina di Wass.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA