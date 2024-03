Maire Tecnimont prevede ricavi per oltre 10 miliardi al 2033

Maire Tecnimont prevede di raggiungere ricavi per oltre 10 miliardi di euro entro il 2033, con "circa 1 miliardo" di margine operativo lordo. E' quanto si legge nel Piano Strategico 2024-2033 approvato dal consiglio di amministrazione insieme ai conti dell'esercizio 2023. Nel corso del piano sono previsti investimenti per oltre 1 miliardo , che comprendono eventuali acquisizioni per "supportare l'espansione del portafoglio tecnologico e le iniziative della controllata Met Development".

Nel piano strategico al 2033 di Maire Tecnimont viene indicato un indice di redistribuzione dell'utile in dividendi in crescita dal 50% del 2023 al 55% del 2025, per raggiungere il 66% dal 2026. Prevista una generazione di cassa per 1,6 miliardi, compresi gli investimenti cumulati e i dividendi distribuiti.

Il gruppo ha in cantiere una "crescita cospicua" del settore 'downstream', a valle dell'estrazione di idrocarburi, orientato verso "soluzioni a bassa impronta carbonica". La divisione soluzioni tecnologiche sostenibili (Sustainable Technology Solutions) continuerà invece a "puntare sulle tecnologie proprietarie" e sulle "competenze nell'ingegneria di processo per supportare la decarbonizzazione". Quanto alla divisione ingegneria e costruzioni (E&O Solutions), è prevista una "crescita delle dimensioni dei progetti" grazie alle "indiscusse abilità esecutive" di Maire Tecnimont, che saranno "ulteriormente rafforzate per effetto di un costante incremento della capacità di ingegneria".



