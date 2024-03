Fedriga, per porto Trieste serve manager con visione europea

"Fino a giugno faremo tutte le valutazioni del caso con il ministero, io condivido molto il fatto che dobbiamo avere persone in grado di avere una visione sullo sviluppo della logistica, non soltanto a livello triestino ma anche a livello europeo. Dobbiamo avere manager in grado di attrare investimenti, di attrarre partner industriali che possano investire sull'attività portuale e logistica, e su questo ovviamente cercheremo di indirizzare le scelte che poi, ovviamente, sono competenza del ministero". Così si è espresso oggi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sul futuro del porto di Trieste, dopo le recenti dimissioni del presidente Zeno D'Agostino.



