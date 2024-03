Borsa: Milano tiene (+0,1%), corrono Tenaris, Intesa e Iveco

Piazza Affari si mantiene in territorio positivo dopo una serie di oscillazioni intorno alla parità, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 32.944 punti. Scende sotto la soglia dei 140 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, a 139,8 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,1 punti al 3,76% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,37%.

In luce Tenaris (+2%), dopo il recente riacquisto programmato di oltre 4,96 milioni di titoli, insieme a Iveco, che guadagna altrettanto in attesa del Capital Market day annunciato per il prossimo 14 marzo. Sugli scudi Intesa (+1,87%), il cui prezzo obiettivo è stato rialzato da Morgan Stanley. Bene anche A2a (+1,81%), Mps (+0,9%), Saipem (+0,94%), favorita dagli analisti di Bloomberg sull'onda lunga dei conti e del nuovo Piano al 2027, e Snam ( +0,8%), che presenta i conti il prossimo14 marzo.

In ordine sparso Bper (+0,6%), Banco Bpm, invariata, e Unicredit (-0,2%). Deboli Moncler (-1,37%), Tim (1,2%), Campari (-0,7%) e Stellantis (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Webuild (+6,5%), sui massimi dal marzo dello scorso anno, e la Lazio (+5,57%), segno meno invece per Bialetti (-3,67%) e Cir (-3%).



