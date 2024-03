Borsa: Milano risale (+0,06%), bene Saipem, Mps e Intesa

Tenta il rialzo Piazza Affari, (Ftse Mib +0,06%), che risale piano piano la china dopo un avvio in lieve calo. In rialzo anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che raggiunge quota 141,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,77% e quello tedesco di 3 punti al 2,35%.

Gli acquisti si concentrano su Saipem (+2%), spinta dagli analisti di Bloomberg che vedono prospettive di crescita nelle commesse dopo i recenti risultati e l'aggiornamento del piano strategico al 2027. In luce anche Iveco (+1,6%), in attesa del Capital Market day annunciato per il prossimo 14 marzo, Mediobanca (+1,5%) e Intesa (+1,4%). Bene Leonardo (+1,02%) e Poste (+0,85%), più caute Banco Bpm (+0,61%) e Bper (+0,58%), mentre Unicredit (-0,11%) appare fiacca. Deboli Moncler (-1,4%), Tim (-0,88%), Stellantis (-0,73%) ed Eni (-0,7%), penalizzata quest'ultima dal calo del greggio (Wti -0,52% a 78,35 dollari al barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Webuild (+5,6%), sui massimi dal marzo dello scorso anno, e della Lazio (+3,8%), segno meno invece per Bialetti (-4,08%) e Zucchi (-3,37%).



