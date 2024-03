Bonomi: 'Dossier su leader Confindustria? Forse una regia negli ultimi anni'

"Ovviamente essendoci aperta un'indagine non posso entrare nello specifico. Però la riflessione è: come mai solo il presidente di Confindustria, tra le grandi associazioni datoriali nazionali, viene sottoposto a questi accessi illegali? Molto probabilmente ti fa capire che alcune cose che sono successe negli ultimi anni forse avevano una regia". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parla così al Tg1 del 'caso dossieraggi' emerso dall'inchiesta di Pescara, che lo coinvolge personalmente per le informazioni raccolte anche su di lui. "Ne siamo venuti a conoscenza sabato sera tardi da un'agenzia Ansa", dice: "Mi ha colpito pensare che qualcuno possa accedere illegalmente a dati sensibili e lo abbia fatto su più di 800 profili. Cosa non ha funzionato? Perché nessuno ha controllato? Questo fa nascere molte domande".





