Bofrost, chiuso il bilancio con un fatturato da 300 milioni

La Bofrost di San Vito al Tagliamento (Pordenone), specializzata nella vendita a domicilio di alimentari surgelati e freschi, a fine febbraio ha chiuso il bilancio marzo 2023-febbraio 2024 registrando 300 milioni di euro di fatturato (+1%). Il dato previsionale di Ebit è del 6 per cento.

"L'anno commerciale 2023-24 - spiega l'a.d. di Bofrost Italia Gianluca Tesolin - ha visto Bofrost affermarsi come leader in Italia nella vendita a domicilio non solo dei prodotti surgelati, il nostro settore storico, ma anche dei freschi, che in pochi anni sono arrivati a rappresentare il 10% del nostro fatturato".

L'azienda ha annunciato anche un aumento del personale, per il 2024-25 sono in programma 200 nuovi inserimenti in tutta Italia tra venditori e promoter. Previsto anche il potenziamento delle filiali, con nuove aperture e investimenti infrastrutturali all'insegna del risparmio energetico, e un impegno che continua anche sul fronte della sostenibilità per logistica e mobilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA