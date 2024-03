Chiusura fiacca per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,07% a 32.912 punti. Prima di avventurarsi in nuovi spunti rialzisti gli investitori vogliono capire quali indicazioni sui tassi arriveranno dall'audizione di mercoledì del presidente della Fed, Jerome Powell, e dalla riunione della Bce il giorno seguente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA