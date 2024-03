Borsa: Europa fiacca con Wall Street, a Milano male Ferrari

Le Borse europee restano deboli dopo l'avvio in calo di Wall Street, con gli investitori alla finestra in attesa di segnali e dati che rendano più concreta l'aspettativa di un taglio dei tassi e alimentino la corsa dei listini verso nuovi massimi. Milano e Francoforte cedono lo 0,2%, Londra lo 0,7% mentre Parigi è poco mossa (+0,06%).

Avanzano i titoli di Stato, con il Btp che riduce di 3 punti base i suoi rendimenti, al 3,84%, e di altrettanto lo spread con il Bund, in calo a 143 punti base. Poco mosso il petrolio, con il Wti che sale dello 0,1% a 80,09 dollari al barile, all'indomani della decisione dell'Opec+ di estendere fino a giugno i tagli alla produzione.

A Milano continua la corsa di Saipem (+5,8%) in scia ai conti, bene anche Diasorin (+1,7%), Leonardo (+1,6%) e Azimut (+1,5%). Ben comprate le banche con Banco Bpm (+1,5%), Bper (+1,3%) e Mps (+1,2%) mentre pesano sul listino Ferrari (-3,3%) e Nexi (-2,4%). Vendite su Moncler (-1,2%), Amplifon (-1,1%) ed sulle utilities, con in testa Hera (-1,3%), Terna (-1,%) e Snam (-0,9%). Fuori dal Ftse Mib a picco Piaggio dopo i conti (-5,5%), male anche Fincantieri (-4%), mentre corre maire Tecnimont alla vigilia del capital market day (+3%)



