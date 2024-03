Al via il click day per il bonus patente autotrasporto e Ncc

Dalle 12 di oggi è partito il click day per richiedere il bonus patente autotrasporto. Anche per il 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono patente autotrasporto destinato a coprire l'80 per cento, fino ad un massimo di 2.500 euro, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone, come gli Ncc e i taxi, o di merci, per l'autotrasporto. Il bonus può essere usufruito da parte di cittadini, italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, spiega il Mit.

Per poter presentare domanda bisogna registrarsi alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le categorie di patenti interessate sono C, D, CE, DE e CQC.



