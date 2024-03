Vestager, 'con Ita e Lufthansa discussioni abbastanza buone'

"Siamo qui per assicurarci che ci sia ancora concorrenza nel mercato in cui le aziende si fondono. Spetta alle aziende capire qual è il bilanciamento tra i problemi che dovremmo risolvere e cosa giustifichi l'operazione, spetta alle aziende deciderlo. Da come la vedo, abbiamo discussioni aperte abbastanza buone con le aziende in questione. E' un caso di fusione complicato ma è un caso di fusione come altri visti".

Lo ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager, interpellata sui rumor su possibili condizioni così rigide per il via libera a Ita-Lufthansa da poter spingere Lufthansa ad abbandonare l'operazione.

Ita è un'azienda sana e ci attendiamo dalla Commissione europea una decisione in tempi rapidi. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando della possibile fusione tra Ita-Lufthansa a margine di una visita al Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo.

"Ci aspettiamo che la commissione decida in tempi congrui - ha detto Urso - ed è bene per fare chiarezza. Crediamo ovviamente che possa e debba decidere a favore di questo progetto che rafforzerebbe l'industria aeronautica europea". Anticipando la nascita di un nuovo importante centro di controllo nel Centro Spaziale del Fucino di Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), per la futura costellazione europea per l'internet satellitare, Urso ha anche detto che Ita risulta un'azienda sana.

"E' un'azienda importante e competitiva che ha bisogno di un partner industriale e per questo è stata scelta Lufthansa. Ci auguriamo che la commissione ne prenda atto e dopo i chiarimenti forniti possa ora decidere favorevolmente". "In ogni caso siamo determinati affinché il nostro vettore Ita possa svilupparsi e continuare a crescere", ha concluso Urso.



