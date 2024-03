Btp fuori da Isee anche per chi chiede assegno d'inclusione

Le persone che chiederanno l'Assegno di Inclusione non dovranno considerare il valore dei Btp nell'Isee, così come previsto dall'ultima legge di Bilancio. E' infatti saltata la modifica inizialmente prevista dalla bozza del decreto Pnrr che invece obbligava a considerare anche il valore del Btp nel patrimonio ai fini dell'Isee per i soli percettori dell'Adi.

L'ultima versione del decreto, così come uscito del Cdm ma che non appare ancora definita, ha invece tolto questo articolo tornando quindi ad escludere i Btp dal calcolo Isee per tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA