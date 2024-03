Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +1,1%

Borse europee in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Dopo i dati dell'inflazione e della disoccupazione nell'Eurozona, torna il clima di ottimismo sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. Ad alimentare questa aspettative ci sono anche i dati diffusi nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0820 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Maglia rosa per Milano (+1,1%). In rialzo anche Madrid (+0,9%), Londra (+0,6%) e Francoforte (+0,5%). Poco mossa Parigi (-0,01%). A spingere i listini c'è il comparto immobiliare (+1,5%) che rifiata dopo le vicende della Cina. Sale l'energia (+1,1%), in linea con il petrolio. Il Wti guadagna l'1,5% a 79,4 dollari al barile. Il Brent si attesta a 83,1 dollari (+1,4%). Positive le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che sale a 25,6 euro al megwattora.

Acquisti sulle banche (+1,3%), in un contesto di tassi ancora alti che contribuiscono a far aumentare i ricavi, e le assicurazioni (+0,1%). I n lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 145 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,89%.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Saipem (+6%), con il ritorno all'utile e la cedola nel 2025. Corrono Iveco (+4,9%) e Mps (+4%). In luce Poste (+3,9%) e Leonardo (+2,9%), dopo i risultati finanziari in crescita. Scivola Diasorin (-2,5%).

Chiusura da record per la terza edizione del Btp Valore che raccoglie complessivamente 18,32 miliardi di euro, superando i due precedenti collocamenti.



