Assogestioni, a gennaio la raccolta è negativa per 2,6 miliardi

Il risparmio gestito apre il nuovo anno con una raccolta netta che a gennaio è negativa per 2,6 miliardi di euro. E' quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni che mostrano, però, ancora un incremento del patrimonio gestito che sale a 2.342 miliardi euro, supportato da un effetto performance positivo, pari a +0,3%.

Tra i fondi aperti, spicca il dato degli obbligazionari che a gennaio hanno attratto 5,53 miliardi di euro di afflussi netti.

La raccolta complessiva è rimasta però in negativo per 2,33 miliardi euro, condizionata dai dati di fondi azionari (-2,18 miliardi), bilanciati (-1,9 miliardi) e flessibili (-2,77 miliardi).

Sostanzialmente stabile il dato preliminare sulle gestioni di portafoglio, con una raccolta di -429 milioni di euro, risultante dai 687 milioni di euro di deflussi delle gestioni istituzionali, parzialmente controbilanciati dai 257 milioni di euro di afflussi verso le gestioni retail.



