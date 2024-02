Tajani, nucleare nostra scelta principe ma non ancora pronti

"Il nucleare, e lo dicono anche i miei ex colleghi della Commissione europea nel documento sulla tassonomia, non è una fonte di energia inquinante, e il nucleare è la nostra scelta principe, ma dobbiamo lavorare anche sulle rinnovabili, sull'utilizzo del gas, senza fondamentalismo ideologico".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani aprendo i lavori di un convegno sull''Indipendenza energetica dal 2050, la parola alle imprese, come riuscirci' organizzato da Forza Italia.

Tajani ha aggiunto che bisogna "progettare una strategia che ci permetta di pagare sempre meno le fonti energetiche. La guerra in Ucraina ci ha portato a essere indipendenti dalla Russia ma ora per essere veramente autonomi ci vuole una scelta politica ma poi tocca agli esperti indicare come".

Tajani ha rilevato che "siamo ambientalisti ma per la terza via, non quella di Greta Thunberg e di Tiemmermans nè quella negazionista di alcuni ma per una scelta pragmatica che tenga conto delle necessità sociali ed economiche del nostro paese che dà lavoro a milioni di persone". Dunque, "ci vuole una visione strategica, complessiva, politica, e poi abbiamo bisogno di esperti in materia. Mai dire chiudiamo un capitolo se non ne abbiamo già disponibile un altro" ha concluso.



