L'inflazione negli Usa in gennaio è in linea con le attese al 2,4%

L'inflazione misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed Usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, in gennaio è salita del 2,4%, in linea con le attese. L'indice Pce core ha segnato un +0,3%, anche in questo caso in linea con le attese.

La spesa personale degli americani in gennaio è salita dello 0,2%, in linea con le attese. I redditi sono saliti dell'1% oltre le previsioni.

In Germania l'inflazione a febbraio si attesta al +2,5% su base annua. Si tratta del valore più basso dal giugno 2021. Lo rende noto l'ufficio di statistica federale tedesco. L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% rispetto a gennaio. Il dato e' migliore delle attese del mercato, che si aspettavano un +0,5% su mese e +2,6% su anno.



