Giorgetti: 'Un taglio dei tassi rafforzerebbe l'economia Ue'

"Un taglio dei tassi potrebbe aiutare a rafforzare la crescita europea": lo ha detto a margine del G20 in Brasile il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Credo i dati sull'inflazione italiana siano positivi", ha aggiunto il ministro.

"I dati dell'Italia sono positivi e forse anche migliori di altri. La stretta di politica monetaria aveva un chiaro obiettivo, di portare l'inflazione al target. Al target probabilmente non ci siamo ancora ma in questo momento forse un allentamento sui tassi potrebbe contribuire su una situazione di crescita economica che in giro per l'Europa langue. Dopo di che la politica monetaria è autonoma e indipendente, questo è un auspicio con cui credo di interpretare tutta la classe politica non solo italiana", ha spiegato Giorgetti.

"C'è una discreta discussione in questo momento sul comunicato finale del G20 economia, su cui non c'è accordo", ha detto il ministro Giorgetti, aggiungendo che "è il terzo G20 ed ogni G20 è sempre più difficile trovare formule nette di condanna per l'aggressione russa all'Ucraina".

"L'inflazione sta scendendo più rapidamente delle attese", ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, parlando a margine del G20 a San Paolo del Brasile.

