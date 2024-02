Le "turbolenze" possibili per il comparto bancario globale e in particolare i rischi provenienti dal settore immobiliare commerciale e dal crescente ruolo del credito privato non bancario sono due degli alert sottolineati dal Comitato di Basilea riunitosi a Madrid. Come si legge in una nota i componenti del comitato hanno esortato le banche e le autorità di vigilanza "a mantenere la guardia alta per i rischi emergenti in queste aree".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA