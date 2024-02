Borsa: l'Europa sale dopo Wall Street, Milano +0,2%

Le Borse europee migliorano dopo l'avvio di Wall Street. I mercati, dopo il Pil e l'inflazione Usa, ed una serie di dati macroeconomici nel Vecchio Continente, si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali. In calo i rendimenti dei titoli di Stato mentre è poco mosso l'euro a 1,0840 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Positive Londra (+0,6%), Francoforte (+0,7%) e Milano (+0,2%). Deboli Parigi (-0,04%) e Madrid (-0,1%). A spingere i listini ci sono il comparto immobiliare (+1,3%) e le utility (+1%), queste ultime con il gas in calo dell'1,5% a 25,2 euro al megawattora.

Acquisti sulle banche (+0,3%) e sulle assicurazioni (+1,3%).

Bene le Tlc (+0,6%), con Vodafone che sale del 2,71%, dopo l'accordo per la cessione dell'Italia a Swisscom (+0,3%). Fiacca l'energia (-0,1%), in linea con l'andamento del petrolio. Il Wti sale dello 0,4% a 78,8 dollari al barile e il Brent cede lo 0,1% a 83,6 dollari. Debole il lusso (-0,1%) e le auto (+0,05%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Saipem (+13%), Moncler (+4,1%), Prysmian (+3,3%) e Poste (+2,6%), dopo i conti del 2023. In fondo al listino principale in netto calo Tim (-1,9%), Cucinelli e Iveco (-1,8%) e Nexi (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 142 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,84 per cento.



