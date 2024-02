Le Borse europee chiudono contrastate dopo l'inflazione e i dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Elementi che saranno valutati dalla Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria. Sotto i riflettori anche l'andamento dei prezzi in Germania con gli investitori che vedono per metà anno un taglio dei tassi da parte della Bce.

Seduta in flessione per Parigi (-0,34%), in rialzo Francoforte (+0,44%), poco mossa Londra (+0,07%).



