Accenture,digitale è la chiave per migliorare infrastrutture

"Crediamo che l'utilizzo delle tecnologie innovative sia fondamentale per la pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aereoportuali e logistiche nel nostro Paese. Il digitale è la chiave che consente di migliorare l'efficienza degli investimenti, aumentare l'affidabilità del servizio, limitando gli impatti sull'ecosistema e gestendo i rischi associati all'esecuzione di opere di dimensione e complessità rilevanti" . Lo afferma Teodoro Lio, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture intervenuto oggi in audizione informale presso la VIII Commissione del Senato.

"Sono tre le azioni strategiche da implementare per un miglioramento delle infrastrutture. Il primo requisito è quello di creare standard di comunicazione tra gli operatori sia pubblici che privati. Inoltre, è necessario cogliere l'opportunità data dall'implementazione del Pnrr, proseguendo il completamento delle iniziative previste, soprattutto in area Logistica. Infine, la creazione di una Cabina di Regia sulla Digitalizzazione delle Infrastrutture, che veda la partecipazione di tutti gli attori attivi sui temi di digitalizzazione delle attività di pianificazione, costruzione, gestione e monitoraggio delle stesse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA