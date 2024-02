Pichetto, 'decreto su rinnovabili dipende da Commissione Ue'

"Il decreto Fer X (sugli incentivi alle rinnovabili, n.d.r.) è nella fase di interlocuzione con la Commissione europea. Si sta vedendo punto per punto la questione. Spero che il punto di equilibrio arrivi il più presto possibile, ma il Decreto Fer X è completo da parte del Ministero".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine dell'inaugurazione della fiera delle rinnogvabili Key a Rimini.

A una domanda se nel 2024 si ripeterà l'exploit di nuove rinnovabili del 2023 (5,7 gigawatt), alimentato però dal solare domestico grazie al superbonus al 110%, il ministro ha risposto "non sono frate Indovino. Certamente la massa di denaro che ha mosso il 110% non è ripetibile. Però sto vedendo una vivacità delle istanze che fa ben sperare. L'importante è arrivare ai 70 gigawatt al 2030, e di quello sono convinto".



