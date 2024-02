Panetta, 'osserviamo rischi di frammentazione'

"Negli scorsi anni abbiamo avuto una serie di shock, la pandemia, la guerra, la crisi energetica, ora le tensioni in Medio oriente, ed osserviamo il rischio di frammentazione del commercio, della finanza, degli scambi e speriamo non anche della politica a livello internazionale.

Quindi è particolarmente importante che un Paese come l'Italia, in qualità di presidenza del G7 si dedichi a cercare di tenere in piedi il sistema multilaterale che ha garantito la crescita, la globalizzazione ma anche la pace nei decenni scorsi". Così il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, a San Paolo per partecipare al G7/G20 in un'intervento durante un ricevimento per la comunità italiana.

"'Vi sono temi - che il ministero e Bankitalia hanno messo all'ordine del giorno - che sono importanti per l'Italia e per il Brasile. Ne cito solo due: i mutamenti climatici, e i pagamenti transfrontalieri. Per Paesi che vivono di commerci - ha osservato - è importante la possibilità di scambiare flussi di denaro, di effettuare pagamenti in modo efficiente, rapido, sicuro, a basso costo, è molto importante".



