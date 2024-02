In Piazza Affari solo una donna su 40 amministratori delegati

Dei 40 amministratori delegati delle società quotate nell'indice Ftse Mib di Piazza Affari solo una donna. Si tratta di Giuseppina Di Foggia, alla guida di Terna dallo scorso 9 maggio. Secondo un rapporto di Heidrick & Struggles, "nonostante siano stati fatti passi importanti dall'approvazione della legge Golfo-Mosca e quindi sempre più donne siedano nei consigli di amministrazione, delle 40 aziende italiane quotate solo il 3% risulta essere guidata da una donna". In più - viene ricordato - "per gli anni 2021 e 2022 non risultano neppure candidate per ricoprire questo incarico".

Il dato è in linea con altri paesi europei come la Germania, con solo il 3% di donne tra gli amministratori delegati, ma è decisamente inferiore a quello di Francia (8%), Finlandia (13%) e Danimarca (13%).



