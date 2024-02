Fiom, sciopero a Leonardo per lavoratori degli appalti

"Esprimiamo grande soddisfazione per la riuscita dello sciopero avvenuto questa mattina in Leonardo a Genova. Uno sciopero dichiarato dalla Fiom che ha visto i lavoratori dipendenti Leonardo scendere in corteo e rispondere numerosi e compatti per tutelare i colleghi degli appalti che, a parità di mansione, si vedono applicare contratti nazionali nettamente peggiorativi rispetto a quello metalmeccanico". Lo evidenzia in una nota la Rsu Fiom Leonardo Genova.

"Abbiamo rivendicato un principio molto chiaro, che tra l'altro è presente anche nel nostro contratto integrativo da poco rinnovato: stessa mansione, stesso contratto e un percorso di assunzione in Leonardo e nelle sue controllate per chi svolge mansioni presenti nel perimetro aziendale" spiega il sindacato.

"L'alta adesione allo sciopero di oggi, che ha visto partecipare in solidarietà anche delegazioni da ABB, Fincantieri e Acciaierie d'Italia, non può lasciare indifferente la più grande azienda di Federmeccanica, così come non può restare sorda davanti all'indignazione dei propri dipendenti. Oggi i tecnici e gli ingegneri della Leonardo, a Genova, hanno scioperato con una partecipazione davvero importante per rivendicare maggiore salario e migliori condizioni per chi è meno tutelato e più frammentato a causa di appalti a basso costo".



