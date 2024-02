Borsa: Asia negativa, tiene Tokyo, giù i listini cinesi

Seduta negativa per i listini asiatici con gli investitori che nel complesso restano cauti e non prendono posizione in vista dei dati sul Pil e sull'inflazione degli Stati Uniti e di una serie di interventi di esponenti delle banche centrali previsti in questi giorni.

Mentre Tokyo termina poco sotto la parità (-0,08%) Hong Kong è in deciso calo (-1,3% a scambi ancora in corso) con il rapporto sul bilancio non è riuscito a risollevare il sentiment del mercato. Pesano il tonfo Country Garden (-11%), alle prese con una richiesta di liquidazione, e i ribassi registrati dai titoli tecnologici e finanziari. Ancora peggio i listini cinesi di Shanghai (-1,91%) e Shenzhen (-3,79%) in attesa del rapporto sul manifatturiero questa settimana e di una riunione politica chiave a Pechino la prossima settimana.

Sul fronte valutario, nella regione c'è da segnalare che il dollaro neozelandese è scivolato dell'1% dopo che la banca centrale ha rilasciato commenti più accomodanti sull'inflazione mantenendo comunque la politica dei tassi invariata, come da attese degli analisti.



