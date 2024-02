Urso all'ex Ilva con il commissario Quaranta

Il ministro Adolfo Urso dalle 6:15 è all'ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con i lavoratori, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta. Si tratta del primo appuntamento in agenda del responsabile del dicastero delle Imprese e del Made in Italy a Taranto: alle 8:15 si recherà in prefettura per un vertice con tutti i rappresentanti delle parti sociali, produttive e delle istituzioni locali e regionali.

Lo si apprende da una nota del Mimit..



