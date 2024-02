A Prysmian commessa da 1,9 miliardi di euro in Gran Bretagna

Prysmian ha perfezionato il contratto relativo alla commessa del valore di circa 1,9 miliardi di euro assegnata da Eastern Green Link 2 Limited, joint venture tra Ssen Transmission e National Grid Electricity Transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna. Nell'ambito della commessa Prysmian fornirà un importante sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per lo sviluppo della rete Eastern Green Link 2 (EGL2) che collegherà la Scozia e l'Inghilterra.

Il collegamento EGL2 sarà cruciale per la trasmissione di elettricità tra la Scozia e l'Inghilterra e sarà uno dei primi sistemi in cavo commissionati nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia ad alta tensione in corrente continua (Hvdc) da 525 kV (chilovolt) con isolamento estruso in Xlpe.

Prysmian sarà responsabile dello sviluppo, produzione, installazione, test e collaudo del sistema in cavo Hvdc, la cui capacità di trasmissione sarà pari a 2 gigawatt.



